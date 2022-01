Realme 9 Pro : design et caractéristiques déjà en fuite

La marque Realme connaît un joli succès en progressant fortement sur son offre de smartphones 5G et elle prépare un modèle Realme 9 Pro orienté vers le milieu de gamme dont le leaker @OnLeaks et le site Smartprix livrent presque toutes les informations.

Le smartphone devrait donc proposer un affichage 6,59 pouces avec rafraîchissement 120 Hz et lecteur d'empreintes sous l'écran, ce qui peut suggérer une dalle OLED, et poinçon pour le capteur photo avant de 16 megapixels.

Realme 9 Pro (credit : @Onleaks x Smartprix)

A bord, on trouvera un SoC Snapdragon 695 qui fournira des performances de milieu de gamme et une compatibilité 5G. Le smartphone devrait proposer 6 à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Derrière, un triple capteur photo avec installé dans un bloc rectangulaire avec deux grands modules 64 megapixels et 8 megapixels, et un troisième capteur plus petit de 2 megapixels.

Il devrait offrir une généreuse batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W. Date de lancement et prix ne sont pas encore connus.