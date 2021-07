Realme Book : le PC portable se dévoile

Après Xiaomi, c'est au tour de Realme d'investir le marché du PC portable, et cela se fera via le Realme Book.

On sait depuis plusieurs semaines que Realme, une des filiales d'OPPO, lancera prochainement son premier PC portable. Aujourd'hui, le Realme Book fait parler de lui grâce à une fuite qui en dévoile la fiche technique.

Le Realme Book sera donc un PC ultraportable doté d'un écran de 14 pouces de diagonale. On ne note aucune extravagance dans le design qui reprend un châssis alu et des formes déjà vues chez Apple et son MacBook Air ou encore sur les Mate Book de Huawei. Ses dimensions sont de 307x229x16 mm pour 1,5 Kg.

Sans grande surprise, le Realme Book sera taillé pour la bureautique avant tout, et il devrait être lancé en priorité sur le marché indien au tarif de 40 000 roupies, soit environ 450 euros hors taxes.

On devrait pouvoir choisir parmi plusieurs configurations à commencer par le processeur : Intel Core i3 ou i5 et 11e génération (Tiger Lake-U) et au moins 4 Go de RAM et 128 Go de SSD. Le portable sera livré avec Windows 10 et Microsoft Office.

La connectique s'annonce complète avec une sortie Jack 3,5mm, un port USB-A à gauche et deux ports USB-C à droite ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales logé directement dans la touche d'allumage.

La sortie du Realme Book est prévue pour aout en Inde, et son succès décidera de sa commercialisation en Europe.