Le realme Book (Slim) est le premier laptop de la marque

Comme attendu, la marque realme a dévoilé son premier ordinateur portable avec le realme Book. Dans un format de 14 pouces et affichage 2K, il est dit Slim et dans une gamme de prix attractive.

La marque realme signe son entrée sur le marché des ordinateurs portables en dévoilant le realme Book qui est étiqueté Slim. Avec corps en métal, ce laptop au format 14 pouces a une épaisseur de 14,9 mm et un poids de 1,38 kg.

Le realme Book affiche sur un écran à technologie IPS d'une définition 2K de 2160 x 1440 pixels qui atteint jusqu'à 100 % sRGB. Avec une luminosité de 400 cd/m², l'écran full vision a un ratio 3:2 et le rapport écran / corps est de 90 %. Il profite d'une protection Corning Gorilla Glass et d'un revêtement oléophobe.

L'appareil est animé par un processeur Intel Core de 11e génération gravé en 10 nm, à savoir un dualcore i3-1115G4 ou quadcore i5-1135G7 en fonction de la configuration choisie. Pour ce dernier, c'est une partie graphique iris Xe. Le processeur est associé avec jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR4x et jusqu'à 512 Go de stockage SSD (PCIe SSD).

Le système de refroidissement est avec deux ventilateurs. Avec la batterie de 54 Wh, l'autonomie promise est de jusqu'à 11 heures en lecture vidéo 1080p (en local). Elle supporte la technologie 65W Super Fast Charge pour récupérer 50 % de niveau de charge en 30 minutes.

Le realme Book dispose d'un clavier rétroéclairé et intègre une webcam HD 720p. Le bouton d'alimentation fait également office de lecteur d'empreintes digitales. Deux haut-parleurs Harman avec support du son stéréo DTS HD et deux micros sont présents.

La connectivité est avec Wi-Fi 6 et la connectique comprend un port USB-C, USB-A, une prise 3,5 mm. À la place d'un deuxième port USB-C 3.2 Gen 2, la configuration avec Intel Core i5 a droit à un port USB-C Thunderbolt 4.

Le realme Book sera livré avec Windows 10 Home, mais realme souligne qu'il sera en mesure de bénéficier de la mise à niveau vers Windows 11. Les prix annoncés pour le realme Book en finition Real Grey ou Real Blue sont :