Le superbe realme GT Master Edition 5G à moins de 200 €, à ne pas rater !

Disponible depuis quelques mois en France, le realme GT Master Edition 5G est pour rappel un smartphone de grande qualité qui dispose d'une coque au design travaillé avec un cuir végétal de haute qualité destiné à reproduire les lignes horizontales comme pour une valise, esthétique signée Naoto Fukasawa, un célèbre designer japonais.

Au niveau des caractéristiques, il possède un affichage 6,43 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, avec un rapport de contraste de 5 000 000:1 et une luminosité maximale de 1000 nits.

Il intègre un SoC Snapdragon 778G (G pour Gaming) fonctionnant à une fréquence de 2,4 GHz avec compatibilité 5G, et est épaulé par 6 à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Le mobile fonctionne sur realme UI 2.0 basé sur Android 11.

A l'arrière on trouve un bloc photo comprenant un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. En face avant, le capteur photo est de 32 mégapixels, parfait pour prendre des selfies de qualité.

Sa batterie est de 4300 mAh avec une charge rapide 65 W qui permet une recharge totale en seulement 33 minutes. Smartphone gaming, il intègre un système de refroidissement spécifique avec une chambre à vapeur permettant des performances élevées sans surchauffe.

