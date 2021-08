realme GT Master Edition : SUPERBE promotion pour son lancement mondial !

Le realme GT Master Edition est un smartphone qui propose une coque dont le design est très travaillé avec un cuir végétal de haute qualité pour reproduire les lignes horizontales comme pour une valise. Cette esthétique est associée à la couleur grise et signée Naoto Fukasawa, un designer japonais. Il existe aussi en versions Luna Write et Cosmo Black.

Le smartphone est équipé d’un affichage 6,43 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz, avec un rapport de contraste de 5 000 000:1 et une luminosité maximale de 1000 nits.

Il est propulsé par un SoC Snapdragon 778G (G pour Gaming) à une fréquence de 2,4 GHz qui apporte une compatibilité 5G. Il est accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d’espace de stockage. Le smartphone tourne sur realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Sur la coque du realme GT Master Edition, on trouvera un bloc photo avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. En façade, le capteur photo est de 32 mégapixels, idéal pour prendre des selfies de qualité.

Pour finir, il est accompagné d’une batterie de 4300 mAh et d’un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes. Smartphone avec des capacités gaming, il possède un système de refroidissement spécifique avec une chambre à vapeur pour permettre une utilisation avec des performances élevées sans surchauffe.

Pour son lancement mondial, vous trouverez dans la boutique officielle realme chez AliExpress le smartphone realme GT Master Edition 6+128 Go au prix réduit de 270 € avec le code FRAUG030 et la version 8+256 Go au prix réduit de 370 € avec le code FRAUG030. La livraison est gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.

A noter enfin que realme propose des écouteurs Free Buds Air 2 Neo offerts aux 200 premières commandes, et qu'il sera possible d'obtenir un realme GT Master Edition à moitié prix si vous passez commande à certaines heures précises (09:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00).