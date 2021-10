realme GT Master Edition : BELLE promotion pour le smartphone et d'autres réductions…

Aujourd'hui, le realme GT Master Edition est un smartphone avec un design très travaillé avec du cuir végétal. Le smartphone est équipé d’un affichage 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits.

Il est propulsé par un SoC Snapdragon 778G cadencé à 2,4 GHz et apporte une compatibilité 5G. Il est accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d’espace de stockage. Le smartphone est exploité par realme UI 2.0 basé sur Android 11. Sur la face arrière, on observe un bloc photo avec un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, le capteur photo est de 32 mégapixels.

Du côté autonomie, il est accompagné d’une batterie de 4300 mAh et d’un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes. Le smartphone possède un système de refroidissement spécifique avec une chambre à vapeur pour permettre une utilisation avec des performances élevées sans surchauffe.

Sur le site d'AliExpress, le smartphone realme GT ME 6+128 Go est au prix de 297 € au lieu de 349 € prix de lancement avec le code SDFRG013 et la version 8+256 Go est au prix de 377 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite.



D'autres smartphones sont en promotion sur le site d'AliExpress :

D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la Xbox Serie S avec Fifa 22 offert, une barre de son LG et un casque Sony, tous à prix réduit, mais aussi le forfait mobile La Poste Mobile 80 Go à moins de 10 € par mois !