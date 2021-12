Smartphone realme GT Master à 224€, écouteurs Samsung Bugs 2 à 89€ au lieu de 139€, les promos du jour !

Pour rappel, le realme GT Master est un smartphone équipé d’un écran 6,43" AMOLED FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits. Il dispose d'un design élaboré avec du cuir végétal. Il intègre un SoC Snapdragon 778G avec compatibilité 5G, 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go d’espace de stockage. Il fonctionne sous realme UI 2.0 basé sur Android 11.

A l'arrière, vous trouverez un bloc photo avec un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. A l'avant pour les selfies, un capteur photo de 32 mégapixels est présent.

Il possède une batterie de 4300 mAh et un chargeur de 65 W pour une recharge totale rapide en seulement 33 minutes. Il dispose également d'un système de refroidissement spécifique avec une chambre à vapeur pour permettre une utilisation avec des performances élevées sans surchauffe.

Sur le site de Cdiscount, vous trouverez le smartphone realme GT Master 6+128 Go au prix de 224 € au lieu de 349 € prix de lancement avec le cumul d'une réduction via le code MOINS25EUROS et d'une ODR chez realme de 50 €.



