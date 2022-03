Realme GT Neo 3 : le smartphone avec charge 150W officialisé

Lors du salon MWC 2022 de Barcelone, Realme a présenté sa technologie de charge rapide UltraDart qui va permettre de charger les appareils mobiles avec des puissances de 100 à 200W.

La firme avait indiqué que le premier à en profiter serait le Realme GT Neo 3 avec une belle charge rapide de 150W. Le smartphone a été présenté en Chine et confirme ainsi sa fiche technique.

Il proposera un affichage 6,7 pouces AMOLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et verre protecteur Gorilla Glass 5. On trouvera un lecteur d'empreintes sous l'écran (qui pourra faire office de moniteur de fréquence cardiaque) et un poinçon centré logeant un capteur 16 megapixels.

A bord, il profitera du nouveau SoC Dimensity 8100 de MediaTek avec à 8 à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui apportera aussi une compatibilité 5G sub-6 GHz (et Dual SIM).

On trouvera à l'arrière un triple capteur photo avec un module principal de 50 megapixels Sony IMX766 avec stabilisation OIS, qui sera le point fort de l'ensemble, accompagné d'un ultra grand angle 8 megapixels et d'un capteur macro 2 megapixels.

La batterie de 4500 mAh profitera donc de la nouvelle charge rapide UltraDart 150W permettant une charge à 50% de la batterie en 5 minutes seulement. Aucun chiffre n'est donné pour une charge complète mais Realme avait indiqué au MWC qu'elle serait de 15 à 20 minutes avec cette technique.

Le fabricant souligne que cette charge puissante n'a pas de grosse conséquence sur la durée de vie de la batterie et fait état d'une capacité restant supérieure à 80% après 1600 cycles de charge, soit 3 à 4 ans d'utilisation.

Le Realme GT Neo 3 aura droit à Android 12 et la surcouche Realme UI 3.0 et sa boîte contiendra le chargeur 150W, le fabricant préférant concentrer ses efforts écoresponsables sur d'autres aspects.

En Chine, le Realme GT Neo 3 est annoncé à 2699 yuans (385 €) en version 8 / 256 Go et à 2899 yuans (414 €) en version 12 / 256 Go. Une variante du Realme GT Neo 3 avec charge filaire 80W et en configuration 6 / 128 Go sera également proposée pour 1999 yuans (285 €).