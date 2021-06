realme narzo 30 5G : le nouveau smartphone 5G au prix exceptionnel de 144 € pour son lancement mondial

Le smartphone realme GT 5G profite d'un lancement mondial et débarque en Europe ce mois-ci. Dans un autre registre que le premium, la marque a introduit une série narzo avec pour cible les jeunes utilisateurs et des prix compétitifs.

Initialement lancée en Inde l'année dernière, cette série narzo de realme s'étend à l'Europe avec le realme narzo 30 5G et une disponibilité sur la boutique officielle realme sur AliExpress au prix réduit de seulement 144 € (prix valable le 21 juin à 9h00, mettez le dans votre panier en attendant ^^) Il marche clairement sur les plates-bandes du Redmi Note 10 5G.

Le narzo 30 5G est équipé d'un SoC Dimensity 700 de MediaTek gravé en 7 nm permettant donc d'apporter une compatibilité 5G (sub-6 GHz), associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Épais de 8,5 mm pour un poids de 185 g, l'appareil embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18 W.

Le smartphone affiche sur un écran LCD FHD+ de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et luminosité maximale de 600 cd/m². Il loge un capteur photo de 16 mégapixels dans un poinçon en haut à gauche.

À l'arrière, le bloc photo comprend un module principal de 48 mégapixels (f/1,8), capteur portrait noir et blanc de 2 mégapixels et capteur macro de 2 mégapixels.

Le realme narzo 30 5G fonctionne sous Android 11 et interface realme UI 2.0. Sur la boutique officielle realme sur AliExpress, il est proposé en version 4+128Go au prix réduit de 144 € - en version mondiale - au lieu de 237 €. Une excellente affaire !



Remarque : ce fantastique tarif ne sera applicable qu'à partir du 21 juin à 9h00 heure française, dans le cadre de l'opération "Promo d'été" d'AliExpress donc mettez le dans votre panier dès maintenant et passez commande dans 2 jours.