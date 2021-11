Realme officialise sa tablette d'entrée de gamme

Le marché des tablettes connait un sursaut depuis quelques mois et les constructeurs en profitent ainsi pour multiplier les références.

La Realme Pad se dévoile ainsi avec une configuration modeste qui l'oriente vers l'entrée de gamme et un usage familial, loin donc des modèles cherchant à jouer la solution hybride remplaçant un PC.

Pourtant, Realme n'hésite pas à comparer sa tablette avec l'iPad d'Apple, principalement au niveau du design avec son épaisseur de 6,9 mm seulement. La Realme Pad propose par ailleurs un châssis et une coque en aluminium avec un bouton de verrouillage situé sur la tranche supérieure et un double bouton de volume à droite.

La tablette propose un écran LCD de 10,4 pouces d'une définition de 2000x1200 pixels. En interne, on retrouve une configuration modeste à base de SoC Mediatek Helio G80 associé à 3Go +32 Go de stockage, 4 Go de RAM + 64 Go de stockage ou 6 Go + 128 Go de stockage.

Chose intéressante, la tablette se dote de 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui devraient se montrer utiles lors de la lecture de vidéos.

Un capteur photo 16 MP à l'arrière permettra de réaliser des clichés et un capteur 8 MP grand-angle à l'avant ouvrira la porte des visioconférences.

La Realme Pad proposera 4 modes de luminosité pour s'adapter aux différentes conditions de l'environnement et limiter la fatigue visuelle. La batterie de 7100 mAh permettra une autonomie de 12H mais la charge rapide 18W seulement risque de se montrer un peu lente.

Il faudra patienter encore un peu avant de connaitre la date de disponibilité et le prix de la tablette qui devrait se montrer plutôt agressif.