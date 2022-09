realme casse les prix sur ses smartphones avec jusqu'à -35% !

Aujourd’hui, le 26 septembre, AliExpress propose l’opération "Journée de la marque" sur realme. Pour rappel, realme est un fabricant chinois de smartphones basé à Shenzhen. L'entreprise a été créée en 2018, mais débarque en France l’année suivante. Elle faisait partie de l’univers d’OPPO. Vous pouvez profiter de l’intégralité des offres sur la page dédiée d’AliExpress.



Prenons par exemple, le mobile realme GT Neo 3T qui profite d’une très belle réduction sur le site et pour les 10 premières commandes vous pouvez gagner une caméra de sécurité !

Le smartphone est doté d’un écran FHD AMOLED de 6,62" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage de 360 Hz. Le realme est propulsé par le processeur Snapdragon 870 5G cadencé à 3,2 GHz avec 8 Go de RAM LPDDR4x et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Il propose l’OS realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Au niveau de la photo, le GT Neo 3T est équipé à l’arrière, de trois capteurs de 64, 8 et 2 MP, et sur le devant, nous notons la présence d’un module photo de 16 MP satisfaisant pour faire des selfies. Pour finir, le smartphone est doté d’une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide 80W.

Sur AliExpress, le mobile realme GT Neo 3T est au prix réduit de 299 € avec le code SDFR984 et la livraison gratuite depuis l’Espagne. À noter que les 10 premières commandes bénéficient de la caméra realme Smart Camera gratuitement.



Voici d’autres bons plans à ne pas rater pour la journée realme sur AliExpress :

