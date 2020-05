Realme : un téléviseur Android TV à 160 euros

Realme souhaite s'imposer face aux marques low cost de Xiaomi et joue déjà la carte de la diversité en proposant une smartwatch, mais également un premier téléviseur.

En marge de la Realme Watch présentée ce début de semaine, la marque issue du groupe BBK Electronics (Oppo, Vivo, OnePlus) a également affiché son ambition de voir plus large et de diversifier son activité.

Jusqu'ici, on connaissait la marque pour ses smartphones aux airs de flagship killer, mais la dernière conférence a permis de voir que Realme nourrissait la volonté d'aller plus loin sur le marché : d'abord avec une smartwatch plutôt séduisante et à prix très agressif, mais aussi avec un téléviseur sous Android TV lui aussi proposé à un prix très bas.

Le Realme TV est un téléviseur connecté sous Android TV qui se décline en deux tailles : 32 et 43 pouces de diagonale. La première version limite sa définition d'affichage au mode 720P contre du 1080P compatible HDR10 pour le second. On y trouve un processeur quad-core Mediatek ainsi qu'un système audio à 4 haut-parleurs de 24W certifiés Dolby.

Les deux téléviseurs sont prévus pour le marché indien en priorité avec un prix de 160€ pour le plus petit et 270 euros pour la version 43 pouces. Pour l'instant la marque n'a pas confirmé la commercialisation de ses écrans en Europe.