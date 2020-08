Realme V5 : le smartphone 5G le moins cher du marché

C'est en Chine que Realme a levé le voile sur son nouveau smartphone V5, qui a la particularité d'être le terminal 5G le moins cher du marché.

La nouvelle génération de réseau de télécommunications est déjà active dans nombre de pays et cela fait déjà 2 générations de smartphones 5G qui se rendent disponibles sur le marché. Après des débuts timides, les constructeurs ne déploient plus vraiment de déclinaisons spécifiques à la 5G de leurs terminaux phares, mais l'intègrent comme un standard.

Les prix entament donc une baisse chez les terminaux 5G et c'est le cas chez Realme avec ce V5 qui se veut également séduisant par sa fiche technique.

Le terminal se dote ainsi d'un écran LCD de 6,5 pouces de 2400x1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Mediatek Dimensity 720 gravé en 7 nmn, de 6 à 8 Go de RAM, 128 Go de stockage en UFS 2.1, un quadruple APN et une batterie 5000 mAh compatible recharge rapide 30 W.

L'écran occupe une grande partie de la face avant de l'appareil avec des bordures légères en marge d'un menton un peu épais. On remarque que le capteur photo frontal se loge dans un poinçon au niveau du coin supérieur gauche.

Le RealMe V5 est annoncé à 1499 yuans dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit l'équivalent de 185€ hors taxes et 1899 yuans ( 230€) pour sa version 8 Go de RAM.

RealMe ne compte pas proposer le V5 en Europe, il est malgré tout assez encourageant de constater la réduction des prix des appareils compatibles 5G.