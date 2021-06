realme dévoile une montre connectée Watch 2 Pro (et non Pro)

Avec des prix particulièrement attractifs, les montres connectées Watch 2 Pro et Watch 2 sont officialisées par realme.

Depuis l'année dernière, la marque realme a fait son entrée sur le marché des montres connectées. La gamme s'étoffe encore un peu plus avec l'annonce de deux nouveaux modèles realme Watch 2 Pro et un format plus petit realme Watch 2 à des niveaux de prix toujours aussi agressifs.

La realme Watch 2 Pro affiche sur un écran AMOLED de 1,75" (4,4 cm) avec définition de 320 x 385 pixels et luminosité maximale de 600 cd/m². Une personnalisation est possible grâce à plus d'une centaine de cadrans mis à disposition.

Certifiée IP68 pour son étanchéité à la poussière et sa résistance à l'eau, la montre connectée profite de 90 modes de sports. Elle est équipée d'un double système de positionnement par satellite (GPS et Glonass), capteur de fréquence cardiaque et oxymètre de pouls pour surveiller le niveau de saturation en oxygène dans le sang.

realme précise toutefois que pour la mesure de la SpO2, le moniteur proposé n'est pas un dispositif médical. Il est à prendre dans une optique d'améliorer un entraînement sportif, comme en altitude par exemple.

Des prix agressifs à la realme

Avec une batterie de 390 mAh, l'autonomie annoncée est de 14 jours (24 heures avec le moniteur de fréquence cardiaque activé). C'est une autonomie de 12 jours pour la realme Watch 2 (batterie de 315 mAh) qui partage un même design.

Le format de la realme Watch 2 est plus petit avec un écran de 1,4" (3,5 cm) d'une définition de 320 x 320 pixels qui conserve une luminosité maximale de 600 cd/m². Les caractéristiques sont globalement similaires avec néanmoins quelques sacrifices comme le plus important concernant l'absence de GPS.

Orientées fitness et santé, les montres connectées realme Watch 2 Pro et realme Watch 2 ne font pas dans la fioriture. Elles seront respectivement proposées à 74,99 € et 54,99 € à partir du mercredi 16 juin sur realme.com et Amazon.