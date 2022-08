Realme Watch 3 : la montre connectée avec appels Bluetooth à petit prix

Avec la Realme Watch 3, le fabricant propose une montre connectée carrée avec des atouts et quelques compromis pour tenir son tarif agressif.

A côté de ses smartphones, la marque Realme déploie une gamme d'accessoires pour l'accompagner avec des écouteurs sans fil et des montres connnectées, et toujours le souci de proposer ses gadgets à petit prix.

Comme souvent en été, elle renouvelle donc sa gamme de smartwatches en annonçant une Realme Watch 3 au style carré avec des angles arrondis et dotée d'un bouton latéral.

Le design ne change donc pas fondamentalement des générations antérieures mais la nouvelle montre propose désormais un affichage de 1,8 pouce (contre 1,4 pouce précédemment), quoique toujours avec une dalle LCD.

Appels Bluetooth et prix contenu

A défaut de module GPS (il faudra donc s'appuyer sur celui du smartphone), la Realme Watch 3 propose tout de même micro et haut-parleur pour pouvoir prendre des appels directement depuis le gadget.

Le système embarqué est propriétaire et ne pourra pas permettre d'ajouter des applications mais il restera possible de personnaliser l'écran avec une centaine de cadrans différents.

Au dos du boîtier, on trouvera un cardiofréquencemètre optique pour le suivi d'activité quotidienne et sportive, cette dernière étant épaulée par 110 modes sportifs intégrés.

On pourra aussi profiter de la mesure de la SpO2 et du suivi du sommeil. La montre promet une autonomie jusqu'à 7 jours et profite d'un boîtier étanche certifié IP68 qui ne lui fera pas craindre l'eau.

La realme Watch 3 sera disponible dans le courant du mois d'août pour un tarif de 69,99 €.