Realme X50 5G : lancement officiel le 7 janvier

En pleine progression grâce aux marchés indien et européens, la jeune marque Realme se prépare à proposer son premier smartphone 5G pour accompagner le lancement des réseaux 5G un peu partout dans le monde en 2020.

On sait déjà qu'il s'agira du modèle Realme X50 5G mais on ne connaissait pas encore sa date de lancement officielle. C'est donc le 7 janvier prochain que tous les détails du smartphone seront révélés, selon une annonce de la marque sur les réseaux sociaux chinois.

Les caractéristiques restent à confirmer mais l'on attend plutôt un SoC Snapdragon 765G avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, avec un grand affichage 6,44 pouces Super AMOLED et rafraîchissement 90 Hz.

Cela signifiera qu'il profitera du premier SoC avec 5G intégrée de Qualcomm et son modem spécial Snapdragon X52 compatible 5G SA / NSA et pouvant fonctionner aussi bien en bandes sub-6 GHz que millimétriques (mmWave).

Le Realme X50 5G devrait proposer un trou dans l'écran capable de loger deux capteurs photo, dont un module principal de 32 megapixels. A l'arrière, on trouvera quatre modules photo, avec un module principal de 60 megapixels.

Le smartphone profitera encore d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide VOOC 4.0. Reste à connaître son prix...