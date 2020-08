Le realme X50 5G lancé en France à 379 €

Après le realme X50 Pro 5G, la marque Realme lance son deuxième smartphone 5G. Déjà connu depuis plusieurs mois en Chine avec quelques petites différences, le realme X50 5G est aujourd'hui annoncé avec une disponibilité pour la France.

Le realme X50 5G affiche sur un écran avec dalle LCD de 6,57 pouces et une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Son taux de rafraîchissement de 120 Hz est le plus élevé proposé par Realme. L'écran plan autorise un ratio écran-corps de 90,4 %.

Le lecteur d'empreintes digitales est déporté sur la tranche et un double poinçon permet de loger des capteurs photo de 16 et 2 mégapixels. Avec finition en verre 3D incurvé, le dos de l'appareil propose des reflets. Un ensemble de quatre capteurs photo est de la partie à l'arrière, avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle à 119° de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur noir et blanc pour les portraits.

Le realme X50 5G est équipé d'un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm (taillé pour le gaming) et s'appuie sur 12 bandes 5G dans le monde. Il est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (UFS 2.1). La compatibilité Wi-Fi est Wi-Fi 5 (802.11ac).

L'appareil embarque une batterie de 4200 mAh avec support de la solution Charge Dart Flash de 30 watts. La promesse est un niveau de charge de 70 % en 30 minutes et de 0 à 100 % en 55 minutes. Parmi d'autres points soulignés par Realme, l'intégration de " 1216 haut-parleurs super linéaires " et la prise en charge des certifications Dolby Atmos et Hi-Res.

Le realme X50 fonctionne avec realme UI basé sur Android 10. En argent glacé et vert sauvage, il sera disponible à 349 € - grâce à une offre de remboursement de 30 € - du 17 août au 27 septembre chez Fnac et Darty.

Il est également disponible en précommande du 11 au 16 août à 379 € avec les realme Buds Q offerts sur les sites Fnac et Darty.