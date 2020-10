Rétrogaming : Recalbox 7.0 est disponible

Projet libre, gratuit et open source pour le rétrogaming, Recalbox est disponible dans une nouvelle version majeure 7.0.

Après une version 6.0 lancée en avril 2019, une autre version majeure de Recalbox est disponible. Elle a été officialisée vendredi soir pour une mouture qui est présentée comme " le système d'émulation dédié au rétrogaming le plus abouti jamais sorti. "

Pour cette nouvelle version qui nécessite une installation (ce n'est pas une mise à jour) et qui est un firmware à part entière, des images système sont mises à disposition pour Raspberry Pi jusqu'au Raspberry Pi 4, PC (32 et 64 bits), Odroid.

⚠️⚠️⚠️ Recalbox 7.0 change complètement la taille et le format des partitions. Pas de mise à jour possible depuis les 4.x 5.x ou 6.x : Il faut procéder UNE DERNIERE FOIS à une réinstallation propre, en suivant ce tutoriel vidéo très simple : https://t.co/EjQIGeQ2ir https://t.co/Kw9SizNKM5 — Recalbox 7.0 : enfin disponible ! ?? (@recalbox) October 2, 2020

Il est notamment souligné une compatibilité avec le Raspberry Pi 4 en version 2 Go à 8 Go, son boîtier NesPi 4 Case de RetroFlag, le boîtier N64 OGST pour Odroid XU4 / XU4G, ainsi que la gamme des mini PC Intel NUC.

Recalbox 7.0 est enfin dispo, et est désormais compatible avec le #RaspberryPi4 et le tout dernier boitier #NesPi4Case de @RetroFlagcase ! ??❤️ pic.twitter.com/fHQrLxs49o — Recalbox 7.0 : enfin disponible ! ?? (@recalbox) October 5, 2020

Recalbox profite aussi de l'occasion de la sortie de la version 7.0 pour formaliser un partenariat avec Kubii en tant que nouvel émulateur en achetant sur cette boutique officielle du Raspberry Pi. Ce partenariat prend la place des liens Amazon.

Recalbox 7.0 prend en charge de nouveaux moteurs de jeu comme OpenBOR (Open Beats of Rage), Solarus, EasyRPG en plus d'une prise en charge et meilleure compatibilité avec la Jaguar, l'Amiga CD32, Nintendo 64DD. Parmi d'autres nouveaux systèmes, des dérivés de la Dreamcast.

La distribution Recalbox 7.0 - qui intègre Kodi en version 18.7.1 - s'accompagne de l'installation automatique de près de 150 jeux indépendants qui sont gratuits. Il est question d'une exclusivité en concertation avec les ayants droit des jeux et l'obtention des autorisations idoines.