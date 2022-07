Réchauffement climatique : le MIT aurait une recette miracle pour inverser la tendance

Le Massachusetts Institute of Technology a récemment annoncé avoir peut-être trouvé une des clés permettant d'inverser le changement climatique qui nous frappe actuellement. Les équipes ne sont pas encore certaines, mais leur projet pourrait malgré tout réduire l'impact du réchauffement climatique sur le globe.

L'étude présentée repose sur la création d'un réseau de fines bulles de silicone dans l'espace. Ces bulles agiraient alors comme des filtres de silicone visant à bloquer les radiations nocives du soleil. Il serait possible de créer une sorte de nuage de ces bulles dont l'étendue permettrait de couvrir un pays tout entier.

Les bulles de silicone gonflables seraient installées sur un filet, le tout serait ensuite positionné sur un point d'orbite fixe entre la Terre et le soleil, un point Lagrange.

Ce filtre installé dans l'espace pourrait amoindrir les écarts climatiques, voire inverser la tendance au réchauffement dans le meilleur des cas. On pourrait également utiliser ces bulles en les localisant de sorte à remplacer partiellement la couche d'ozone.

Reste à savoir quels effets réels pourrait avoir ce type de solution à long terme. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une solution prioritaire pour l'instant, la tendance étant à appeler l'ensemble des pays à la sobriété énergétique et à la transition vers les énergies renouvelables et non fossiles.