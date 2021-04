Record: 3281 drones synchronisés pour un show exceptionnel

Pour célébrer son arrivée sur le marché chinois, le constructeur automobile de luxe sud-coréen Hyundai Genesis a réalisé un show et établi un nouveau record en faisant un vol synchronisé de 3281 drones.

L'utilisation de drones dans les spectacles en plein air est de plus en plus répandue, et Hyundai vient justement de battre un record.

Le constructeur automobile célébrait ainsi récemment l'arrivée de sa marque Genesis orientée vers les véhicules de luxe sur le marché chinois. A cette occasion, la marque a organisé un spectacle avec le vol synchronisé de 3281 drones.

Une performance qui a été inscrire au Guinness Book, jamais une chorégraphie impliquant autant de drones n'avait été réalisée par le passé.

Le précédent record était détenu jusqu'ici par Shenshen Damoda qui avait réalisé un spectacle en octobre 2020 à l'aide de 3051 drones.

Genesis ne s'est pas contenté de former son logo dans le ciel avec des drones, mais a également matérialisé la G80, sa toute dernière berline ainsi que son GV80, un SUV de luxe.

Rappelons que ces performances impliquent des puissances de calcul assez impressionnantes, ainsi que des réseaux de télécommunication ultra performants pour récupérer et analyser la télémétrie de chaque drone en direct.

Nous avions pu en avoir un petit aperçu avec quelques explications techniques, dans une dimension moindre lors de notre visite au Puy du Fou, le parc exploitant pour sa part une nuée de 30 drones Neocopter dans le cadre de son spectacle nocturne Cinéscenie.