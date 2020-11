Red by SFR : la fibre à 23€ par mois avec Débit Plus, Appels illimités et 1 mois gratuit offerts !

Le bon plan du jour concerne Red by SFR, filiale de SFR, et sa nouvelle offre internet Fibre. En effet, vous pourrez profiter de la fibre à 23 € par mois sans variation de prix au bout d'un an et sans engagement. De plus, vous pourrez profiter de deux options offertes et d'un mois d'abonnement offert. La promotion est disponible jusqu'au 30 novembre 2020.

En souscrivant à cette offre, vous aurez accès à internet en illimité avec la Fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 300 Mb/s) et jusqu'à 500 Mb/s en envoi (au lieu de 300 Mb/s), car l'option Débit Plus est offerte alors qu'elle est habituellement facturée 5 € par mois

Les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box, ainsi que cette semaine également les appels vers les mobiles sont inclus grâce à l'option Appels illimités qui est offerte ! (facturée habituellement 5 € par mois). Enfin, la location de la box est incluse et c'est un forfait sans engagement. Bref, tout ça pour seulement 23 € pr mois, difficile de trouver mieux !

Découvrez le forfait fibre à 23 € par mois de chez Red by SFR



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter les dernières promotions de la concurrence avec notamment Sosh et sa fibre à 19,99 € par mois pendant un an, puis à 29,99 € par mois, mais aussi Free qui propose son forfait fibre Freebox mini 4K à 14,99 € par mois pendant un an, puis le tarif reviendra à 34,99 € par mois, et enfin Bouygues Telecom qui propose 3 forfaits Fibre avec le premier abonnement à partir de 14,99 € par mois seulement !