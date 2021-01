Red by SFR : un forfait fibre à 25 € par mois avec trois options offertes et un mois gratuit !

En ce moment, la filiale de SFR, RED by SFR propose son forfait fibre à 25 euros par mois, mais cette fois-ci avec 3 options gratuites (Débit Plus, Appels illimités, SFR Cloud 100 Go) et un mois d'abonnement offert !

En effet, en choisissant ce forfait fibre vous aurez accès à internet en illimité avec un haut débit promettant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi grâce à l'option Débit Plus qui est offerte actuellement au lieu d'être facturée normalement 5 €.

En ce qui concerne les appels, les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations sont compris dans le tarif, ainsi que les appels vers les mobiles grâce à l'option Appels illimités qui est offerte ! (également facturée 5 € par mois sans cette offre). Vous aurez également accès à la troisième option offerte, et il s'agit du SFR Cloud 100 Go qui vous permet de stocker sans souci vos documents !

Enfin, n'oubliez pas de consulter les offres de la concurrence avec Sosh qui propose la fibre à partir de 19,99 € par mois pendant 1 an, mais aussi B&You qui propose des forfaits fibre à partir de 14,99 € (Bbox fit) par mois jusqu'à 27,99 € (Bbox ultym) par mois !