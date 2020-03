Forfaits internet et mobile : RED by SFR continue ses promotions (3 options offertes sur la fibre,...)

Confinement ou coronavirus, rien n'empêche RED by SFR de proposer d'intéressantes promotions sur son forfait mobile, mais également sur son forfait internet ADSL et Fibre.

En cette période de confinement, les français mettent à dure épreuve les réseaux mobile et internet, mais celà n'empêche pas les opérateurs de continuer leur valse des promotions, et notamment RED by SFR, une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent trouver un abonnement mobile ou internet au meilleur prix.

Si d’un côté SFR, Free et Orange ont fait le choix de proposer des promotions valables uniquement pendant un an, Bouygues Télécom (B&You), Sosh (récemment) et RED by SFR sont les seuls à proposer des promotions sans engagement et dont le prix n'évoluera pas dans le temps.

Découvrons plus en détail aujourd'hui RED qui propose actuellement son forfait RED by SFR à 14 € par mois au lieu de 15 € sans engagement jusqu'au 6 avril 2020.

Ce forfait comprend :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

Une enveloppe data de 60 Go mensuelle en France métropolitaine ainsi que 8 Go de data en Europe et dans les DOM.

en France métropolitaine ainsi que en Europe et dans les DOM. La carte SIM est à 10 € lors de la commande



Et pour celles et ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, l'enveloppe data peut être augmentée à 100 Go / 10 Go à l'étranger pour seulement 6 € par mois de plus.

De plus, il est possible d’adapter son forfait pour une utilisation à l'étranger en profitant de 15 Go d'enveloppe data depuis l'Europe mais également les USA et le Canada pour 5 € / mois de plus.

Pour rappel, l'abonné peut changer d'option d'un mois sur l'autre, en effet les options sont sans engagement tout comme le forfait !





RED propose également une promotion sur son abonnement internet Fibre ou THD RED Box valable jusqu'au 23 mars 2020 qui est proposé sans aucun engagement avec le prix qui n'évoluera pas à 23 euros par mois.

Vous aurez un accès internet illimité de type Fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi car l'option Débit Plus est cette semaine offerte (5€ par mois habituellement). Cette offre comprend également les appels illimités vers les mobiles en France (option normalement facturée 5€/mois) ainsi que la location de la box qui est incluse et les appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box. Enfin, dernière option gratuite cette semaine, SFR Cloud 100 Go pour stocker tous vos fichiers (également 5€ par mois habituellement). Ce sont donc en tout 3 options qui sont offertes pour une économie de 15€ par mois !

Et si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois.



Vous trouverez également d'autres forfaits en promotion comme par exemple la série limitée NRJ Mobile 30 Go à 3,99 €, ou bien le forfait mobile Cdiscount Mobile 100 Go de data à 9,99 € seulement pendant un an ou enfin le forfait La Poste 30 Go à 9,99 € par mois avec musique illimitée.