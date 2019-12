Forfaits mobile et internet : RED by SFR prolonge ce qui sont les meilleures offres de l'année !

Ah la concurrence, parfois elle a vraiment du bon comme en cette fin d'année ou les différents opérateurs de téléphonie mobile et d'internet se livrent une bataille acharnée à celui qui proposera la meilleure offre. Force est de constater que, actuellement, RED by SFR domine clairement !

Si Orange / Sosh et Free Mobile sont vraiment à part, car proposant des promotions valables uniquement pendant un an, ce n'est pas le cas de RED by SFR et Bouygues qui se livrent une bataille rangée à coup de promotions et d'ajustement quasi chaque semaine.

Et actuellement, RED semble vraiment un cran au-dessus, notamment sur son offre Fibre avec des options généralement payantes qui sont quasi toutes actuellement offertes, et même sur son offre mobile qui retrouve un volume data de 60 Go (au lieu de 50 Go), pour mieux concurrencer les forfaits B&You.

Et comme le prix n'évoluera plus une fois abonné, c'est sans doute LE moment de craquer !

Au niveau du forfait mobile, RED by SFR propose donc son forfait RED by SFR à 12 € / mois (au lieu de 15€) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle, valable jusqu'au 23 décembre. Lors des déplacements dans l'Union européenne, le forfait donne aussi droit aux appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'à 8 Go de data.

Cette semaine encore vous disposerez gratuitement de l'option SFR Cloud 100 Go, qui est un service permettant de stocker et d'accéder à tous vos documents (photos, vidéos ...) partout et en toute sécurité.

Et pour celles et ceux qui en veulent plus, l'enveloppe data peut être augmentée via une seule option dorénavant contre deux précédemment :

100 Go / 10 Go à l'étranger pour 8 € / mois de plus.

De même, il est possible d'aller plus loin pour une utilisation à l'étranger en profitant de 15 Go d'enveloppe data depuis l'Europe mais aussi les USA et le Canada pour 5 € / mois supplémentaires.

L'abonné est libre de changer d'un mois sur l'autre de formule en fonction de ses besoins et de ses déplacements, depuis l'application mobile Red&Moi ou via l'espace client. Tous les détails sont disponibles sur la page de RED by SFR.



Red propose également une promotion sur son abonnement Internet Fibre ou THD RED Box valable jusqu'au 30 décembre 2019 et proposé sans engagement et à vie à 22 euros par mois (tant que vous restez abonné le tarif ne changera pas). Attention, cette semaine vous obtiendrez 1 mois d'abonnement gratuit !

Vous disposerez d'un accès internet illimité avec jusqu'à 1 Gbps en téléchargement et jusqu'à 400 Mb/s en envoi car l'option " Débit Plus " est ici offerte (normalement facturée 5 €/mois). Cette offre inclut également les appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations (présentation du numéro, messagerie vocale,...), mais également les appels illimités vers les mobiles en France (option normalement facturée 5€/mois mais ici offerte). La location de la box est incluse.

Terminons enfin en précisant que, si vous n'êtes pas eligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez profiter de cette même offre via la technologie ADSL à un tarif réduit de 15 € /mois avec là aussi le premier mois d'abonnement offert.

Ces deux offres sont clairement ce qui se fait de mieux en ce moment en France, y compris depuis le début de l'année et notamment celle sur la Fibre, donc aucune hésitation à avoir !

La concurrence est toutefois présente avec notamment les forfaits mobiles B&You et si la réception est meilleure chez cet opérateur (ou un autre), ou si le SAV est un critère important pour vous (Orange domine à ce niveau), nous vous invitons à consulter notre bon plan consacré à l'ensemble des offres sur les forfaits mobiles en promotion (Bouygues, Sosh, Free, NRJ, Cdiscount,...).