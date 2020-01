Forfaits mobile et internet : RED by SFR propose toujours les meilleurs prix !

La concurrence pousse souvent les marques à baisser leurs prix pour devenir plus attractifs aux yeux des consommateurs. En ce début d'année RED by SFR continue de nous proposer des tarifs très intéressants !

Red by SFR se différencie de ses concurrents par la longévité de ses promotions. Lorsque Free Mobile et Sosh de Orange nous proposent des prix cassés valables pendant un an seulement, Red by SFR et Bouygues nous proposent des prix bas tout au long de notre abonnement. Ce qui entraîne ces deux opérateurs à varier leurs offres continuellement.

L'offre actuelle de Red est réellement intéressante, son offre mobile a retrouvé en fin d'année 2019 un volume data de 60 Go au lieu de 50 Go, et le conserve pour ce mois de janvier. Son offre Fibre est également en promotion et propose gratuitement des options qui sont généralement payantes.

Le principal avantage de Red by SFR est que son prix ne doublera pas au bout d'une année et qu'elle est sans engagement, c'est donc toujours le moment de profiter de leurs offres sans craindre de se retrouver piégé dans un abonnement.

Dans son offre mobile, RED by SFR propose donc son forfait RED by SFR à 12 € / mois (au lieu de 15€) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle, valable jusqu'au 27 janvier. Lors de vos déplacements dans l'Union européenne ou dans les DOM, le forfait vous permet aussi de passer des appels en illimités, idem pour les SMS/MMS. De plus vous aurez le droit jusqu'à 8 Go de data.

Cette semaine votre forfait vous permet de bénéficier gratuitement de l'option SFR Sécurité + Paswword 1 équipement, qui est une protection anti-virus pour protéger vos ordinateurs, téléphones, tablettes. Vous pourrez naviguer en toute sécurité sans avoir peur que vos données personnelles ne fuitent sur un site infecté.

Et pour ceux qui ont besoin d'un volume de data plus conséquent, l'enveloppe data peut être augmentée :

100 Go / 10 Go à l'étranger pour 8 € / mois de plus.

Dans le même raisonnement, il est possible de profiter de plus de data depuis l'Europe et les DOM mais également depuis la Suisse, l'Andorre, les Etats-Unis et le Canada :

15 Go depuis UE/DOM mais aussi Suisse, Andorre, USA et Canada pour 5 € de plus par mois.

Le forfait Red by SFR est toujours sans engagement, et cela vaut aussi pour les options choisies par les abonnés. Si l'utilisateur a besoin d'un plus gros volume, il pourra changer son data disponible d'un mois à l'autre. Tous les détails sont disponibles sur la page de RED by SFR.



Mais ce n'est pas tout, Red propose également une promotion sur son abonnement Internet Fibre ou THD, la RED Box, valable jusqu'au 27 janvier et proposée sans engagement à 23 euros par mois. La promotion inclut également un mois d'abonnement offert au moment de la commande !

Vous aurez accès à internet en illimité avec un débit plus puissant qu'habituellement allant jusqu'à 1 Gb/s (400 Mbit/s en upload) grâce à l'option " Débit Plus " qui est gratuite au lieu de 5€ par mois. Cette offre inclut également les appels illimités vers les fixes en France et plus de 100 destinations (présentation du numéro, messagerie vocale,...). La location de la box est incluse.

Pour ceux qui ne sont pas éligibles à la fibre, vous pourrez cependant profiter de cette même offre via la technologie ADSL à un tarif réduit de 16 € /mois avec là aussi le premier mois d'abonnement offert.

Ces deux offres sont les plus intéressantes en France pour ce début d'année, il ne faut pas hésiter à en profiter car vous pourrez résilier à tout moment, c'est sans engagement.

Signalons également chez la maison mère SFR une promotion "smartphones à prix givrés", valable jusqu’au 10 février, permettant d'obtenir des prix cassés sur une sélection de téléphones vendus avec ou sans forfait ainsi que de nombreux accessoires. Vous trouverez par exemple :

Le Samsung Galaxy S10e 128 Go à 1 € (549 € sans forfait) avec le forfait 60 Go 4G+ et 24 de 5 € (549 € sans forfait).

L’Apple iPhone Xs 256 Go à 199 € avec le forfait 60 Go 4G+ et 24 mensualités de 8 € (849 € sans forfait).

Cependant, il est toujours bons de se renseigner ailleurs. La concurrence peut aussi proposer des offres intéressantes, avec peut-être un meilleur service SAV. Consultez nos précédants bons plans sur les forfaits internet ADSL et Fibre : toutes les offres détaillées mais une offre met tout le monde KO ! ou encore en mobilité avec Cdiscount mobile qui propose son forfait 100 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois !