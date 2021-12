RED by SFR pratique toujours la hausse de 3 € pour plus de data et la 5G

Des forfaits mobiles en augmentation de 3 € par mois pour RED by SFR pour plus de data et la 5G. Une offre que les clients concernés peuvent refuser.

C'est une pratique commerciale qui perdure pour la marque à bas prix de SFR. Des abonnés à un forfait mobile de RED by SFR sont prévenus par email qu'ils vont bénéficier d'une nouvelle offre avec davantage de data ainsi que la compatibilité 5G. Il y a néanmoins une contrepartie avec une hausse de 3 € par mois.

Le changement est annoncé automatique et toujours sans engagement, et sans impact pour les options déjà souscrites. Une initiative commerciale qui occasionne toujours un certain embarras, voire énervement de la part de certains abonnés concernés.

Pour autant, ils sont informés qu'ils ont la possibilité de rester sur leur offre actuelle. Le cas échéant, ils doivent le signifier avant leur prochaine facture à une date précisée. Un lien est fourni avec un bouton sur lequel cliquer pour refuser la nouvelle offre en étant connecté à l'espace client.

Dans le respect de la législation

Sur une page dédiée, RED by SFR précise par ailleurs qu'une fois l'entrée en vigueur de la modification, le client dispose de 4 mois pour refuser l'offre. Autrement dit, une résiliation dans les 4 mois après l'activation de la nouvelle offre.

Avec de telles précautions, RED by SFR respecte les règles en vigueur du code de la consommation. Sur le forum de la marque, la question d'un email reçu pour une évolution d'un forfait avec plus de gigas et la 5G est largement commentée, et ce depuis plusieurs mois. Preuve qu'un mécontentement gronde.

À noter que l'opération promotionnelle BIG RED sur des forfaits mobiles joue les prolongations jusqu'au 22 décembre.