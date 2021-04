RED Box avec application RED TV, Connect TV et SFR Box 8

L'offre d'accès Internet de RED by SFR fait le plein d'options, dont un décodeur Android TV et la possibilité de choisir la SFR Box 8 avec Wi-Fi 6.

Il y a de l'évolution du côté de l'offre d'accès Internet RED Box de RED by SFR. Une nouvelle application RED TV pour smartphone et tablette est dorénavant incluse. Elle comprend 35 chaînes, l'accès au Replay et à la VOD, 8 heures d'enregistrement dans le cloud.

Pour davantage et 100 chaînes, l'option TV RED Plus à 4 € par mois demeure. Avec un prix de 19 € à l'achat (au lieu de 60 €), c'est un nouveau décodeur Connect TV qui est proposé en option. En l'occurrence, il s'agit d'un décodeur Android TV 9.0.

Cela implique une télécommande avec Google Assistant, l'intégration Chromecast, Google Play. L'inévitable bouton Netflix est présent sur la télécommande pour un accès direct à l'application Android idoine. Le décodeur Android TV est compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos.

Facturée 7 € par mois, une autre option est la Box 8 de SFR qui permet de disposer d'une solution plus moderne que le modem RED Box par défaut ou le modem Box Plus mis à disposition avec l'achat du décodeur Connect TV.

C'est ainsi la possibilité de profiter notamment d'une solution Wi-Fi 6, avec également un débit descendant revu à la hausse pour l'offre en fibre optique de 2 Gbps partagés (jusqu'à 1 Gbps maximum en débit descendant par équipement). Le débit montant est de jusqu'à 500 Mbps (théorique).

Actuellement, des options comme Débit Plus (1 Gbps), les appels illimités vers les mobiles sont offertes pour RED Box - sans engagement - qui débute à 25 € par mois (19 € par mois en ADSL). Deux mois sont en outre offerts. À noter que les frais d'ouverture de service augmentent de 29 € à 39 €.