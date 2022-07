Red Dead Redemption 2 : le patch next gen abandonné ?

Rockstar prenait récemment la parole pour dévoiler la feuille de route de Red Dead Redemption 2 Online. L'occasion pour le studio de se détacher un peu du titre en évoquant qu'il ne serait plus aussi suivi qu'avant.

Moins populaire que GTA Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption II est également moins rentable pour Rockstar qui préfère désormais allouer plus de développeurs à d'autres projets, et on imagine que cela concerne surtout GTA VI.

Il faut donc s'attendre à voir bien moins de nouveau contenu arriver sur RDR2 Online. Mais les choses pourraient aller encore plus loin...

Selon l'insider Tez2, Rockstar irait jusqu'à stopper le développement des mises à jour d'évolution next gen de Red Dead Redemption 2. Concrètement, les versions Xbox Series et PS5 pourraient finalement ne pas voir le jour et dans le meilleur des cas, leur sortie serait repoussée à une date inconnue.

Officiellement, Rockstar n'a jamais annoncé travailler à cette mise à jour... Mais en considérant que GTA V en avait finalement profité, on pouvait espérer que le studio renouvellerait le tir avec RDR2.