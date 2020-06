Red Dead Redemption : vers un remake avec le moteur de Red Dead Redemption 2

Et si Rockstar prévoyait de nous occuper en attendant la sortie de GTA VI ? C'est ce que suggère une nouvelle rumeur qui évoque ni plus ni moins qu'un remake complet du premier volet de Red Dead Redemption.

Le remake s'annonce complet puisque le titre profiterait du moteur RAGE qui fait déjà tourner Red Dead Redemption 2. Et puisque l'on sait désormais que GTA VI pourrait ne pas sortir avant 2023 ou 2024, l'éditeur ne va pas rester les bras croisés.

On devrait retrouver quelques mécaniques de RDR2 dans le remake qui pourrait être annoncé cette fin d'année pour une sortie en début ou à la mi 2021. Par ailleurs, on apprend du même informateur qu'une extension baptisée "Mexico" serait en développement pour Red Dead Online afin de célébrer la sortie du remake du premier volet, ajoutant un peu plus de crédibilité et de contenu aux informations.

Selon 4Chan, le remake de Red Dead Redemption serait dans la phase finale de son développement. Espérons que les informations se confirment.