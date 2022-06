Red Dead Redemption : un remaster en vue ?

Red Dead Redemption fait partie des franchises cultes de l'univers du jeu vidéo. Les deux épisodes actuellement disponibles se veulent magistraux tant dans la réalisation que dans le contenu proposé aux joueurs.

La sortie de Red Dead Redemption 2 a repoussé quelques limites au niveau des graphismes des jeux modernes avec un souci du détail incomparable. De quoi redonner envie à certains joueurs de se plonger à nouveau dans le premier épisode.

C'est ainsi que les rumeurs s'enchainent autour d'un remaster de Red Dead Redemption. Plusieurs insiders et leakers ont déjà prédit la sortie d'un remaster pour le titre original en 2023.

Récemment, c'est la nouvelle formule du PlayStation Plus qui relance les rumeurs. Dans le catalogue de jeux PS3 accessible via l'abonnement, seuls trois titres disposent déjà d'une date de sortie du service : Red Dead Redemption, le standalone RDR Undead Nightmare ainsi que Syberia.

Généralement, ces sorties des services par abonnement correspondent à l'arrivée d'une nouvelle version du titre en question, seul ou en compilation, afin que l'éditeur puisse rentabiliser son nouveau titre. Les joueurs ont jusqu'au 17 octobre pour profiter de ces 3 titres PS3.

On avait vu la même chose arriver du côté de Rockstar et les anciens GTA qui avaient été retirés du PlayStation Store quelques jours avant la commercialisation de GTA The Trilogy : The Definitive Edition.

Bien entendu, il ne s'agit là que de suppositions pour le moment.