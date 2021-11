RED DEAL : un forfait mobile 100Go à 15€ par mois avec smartphone Xiaomi 11 Lite offert d'une valeur de 369€ !

C'est le retour du RED DEAL chez RED by SFR avec un très (très) intéressant combo à savoir un superbe forfait mobile 100 Go à seulement 15 € par mois couplé avec un smartphone 5G Xiaomi 11 Lite NE neuf offert d'une valeur de 369 € ! Vraiment intéressant !

Pour rappel, RED propose avec son offre RED Deal la combinaison d'un forfait mobile avec engagement sur 24 mois avec en contre-partie un smartphone, reconditionné ou neuf qui est offert. Cette semaine, l'offre de RED devrait particulièrement vous intéresser à plus d'un titre !

En effet le forfait mobile proposé est déjà, de base, très intéressant avec pas moins de 100 Go de données mobiles à seulement 15 euros par mois, avec donc un engagement sur 24 mois. Et RED DEAL oblige, vous recevrez gratuitement un superbe smartphone neuf 5G avec le Xiaomi 11 Lite NE 128 Go d'une valeur de 369 €. Réellement plus qu'intéressant donc !!!

Le forfait mobile inclut 100 Go de data, 13 Go depuis l'Europe et DOM, et les appels, SMS et MMS en illimité, pour seulement 15 € par mois.

Une fois votre commande passée, le smartphone vous sera livré gratuitement dans les 24 heures. Autre bon point, la carte SIM ne sera facturée que 1 € contre habituellement 10 €. Attention cette offre n'est valable que jusqu'au 21 novembre inclus.

Consulter l'offre RED DEAL de RED by SFR



