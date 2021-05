RED by SFR propose son forfait mobile 100 Go avec un Galaxy S9 gratuit !

Associer un excellent forfait mobile à un smartphone gratuit, voici en résumé ce que propose l'offre RED Deal de RED by SFR.

Il suffit donc de souscrire au très intéressant forfait mobile 100 Go affiché à 20 euros par mois avec un engagement sur 2 mois et vous recevrez gratuitement un Galaxy S9 reconditionné (Grade A+ c'est-à-dire la qualité la plus élevée possible) d'une valeur de 299 euros. Au final, si vous déduisez ce montant du coût de votre forfait mobile, celui-ci ne vous reviendra qu'à 7,5 euros par mois. Intéressant.

Contrairement au forfait classique seul, celui proposé dans cette offre est sous engagement de 24 mois, mais vous profiterez des mêmes prestations à savoir 100 Go de données mobiles (13 Go en UE et DOM), et des des appels, SMS et MMS en illimité, le tout pour 20 € par mois. Sur 24 mois, ce forfait vous coûtera donc 480 €, mais dans les faits vous aurez reçu gratuitement un smartphone d'une valeur de 299 €, ce qui au final ne vous reviendra qu'à un coût mensuel de 7,5 €.

Une fois votre commande passée, le smartphone Samsung Galaxy S9 reconditionné sera livré gratuitement dans les 24 heures. Signalons également que la carte SIM ne sera facturée que 1 € contre habituellement 10 €. Attention cette offre n'est valable que jusqu'au 24 mai inclus.

Consulter l'offre RED DEAL de RED by SFR



Et si vous n'avez pas besoin d'un smartphone, sachez que ce même forfait 100 Go est actuellement proposé sans engagement à 14 € par mois.



Vous trouverez également d'autres forfaits, comme par exemple les 5 Go à 5 €, 60 Go à 12 € ou encore le forfait mobile 130 Go à 19 € par mois, tous sans engagement et avec un prix qui n'évoluera pas après un an (sauf si modification du contrat). Et pour ces 4 forfaits, cette semaine l'option Cloud 100 Go est offerte !



