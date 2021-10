RED by SFR propose son forfait mobile 100 Go avec un iPhone 8 gratuit à seulement 15 € par mois !

Le RED DEAL est de retour chez SFR avec un smartphone iPhone 8 64 Go reconditionné offert si vous souscrivez au forfait mobile 100 Go de RED affiché au prix canon de seulement 15 € par mois. Royal !

L'offre RED Deal de RED by SFR est assez simple à comprendre, il s'agit d'associer un forfait mobile à prix réduit à un smartphone qui est offert.

RED relance donc son RED DEAL avec au menu un très intéressant forfait mobile 100 Go affiché au prix canon de seulement 15 euros par mois (ce qui est déjà à lui seul très intéressant) avec un engagement sur 2 ans, et dans le même temps vous recevrez gratuitement un smarphone iPhone 8 64 Go reconditionné d'une valeur de 180 euros, mobile qui possède 2 ans de garantie.

Le forfait mobile proposé ici est le même que via un achat direct chez RED, excepté un engagement de 24 mois, mais vous profiterez des mêmes prestations à savoir 100 Go de données mobiles (13 Go depuis l'Europe et DOM), et des appels, SMS et MMS en illimité, le tout pour seulement 15 € par mois.

Une fois votre commande passée, le smartphone iPhone 8 reconditionné sera livré gratuitement dans les 24 heures. Notons que la carte SIM ne sera facturée que 1 € contre habituellement 10 €. Attention cette offre n'est valable que jusqu'au 11 octobre inclus.

Consulter l'offre RED DEAL de RED by SFR



Et si vous n'avez pas besoin d'un smartphone, sachez que ce même forfait 100 Go est actuellement proposé sans engagement à 15 € par mois, soit le même prix, mais sans l'iPhone 8 !



Et n'hésitez pas à consulter les offres de la concurrence avec Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, La Poste Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, ou encore Cdiscount et ses forfaits 5 Go et 80 Go à 3,99 € et 7,99 € par mois sans oublier RED et ses forfaits 1, 70, 100 et 130 Go à respectivement 5, 13, 15 et 19 € par mois et B&You avec ses forfaits 1, 70, 100 et 130 Go à respectivement 4,99, 12,99, 14,99 € et 18,99 € par mois.