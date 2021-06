RED by SFR propose son forfait mobile 100 Go à 15 € par mois avec un iPhone 8 reconditionné GRATUIT !!

L'offre RED Deal de RED by SFR est simple à comprendre, le but est d'associer un excellent forfait mobile à un smartphone offert gratuitement.

Cette fois-ci il vous suffira de souscrire au forfait mobile 100 Go affiché à seulement 15 euros par mois avec un engagement sur 2 ans et vous recevrez ensuite gratuitement un smartphone iPhone 8 64 Go reconditionné d'une valeur de 180 euros. Compte tenu du prix déjà extrémement intéressant du forfait mobile, c'est une offre particulièrement alléchante, plus d'ailleurs que la dernière ou le même forfait était proposé à 20 € par mois ! (avec un Samsung Galaxy reconditionné plus cher toutefois).

Notez bien que vous serez abonné pendant 24 mois au forfait mobile, comprennant 100 Go de données mobiles (13 Go en UE et DOM), et des appels, SMS et MMS en illimité, le tout pour seulement 15 euros par mois. Sur 24 mois, ce forfait vous coûtera donc 360 €, mais dans les faits vous aurez reçu gratuitement un smartphone d'une valeur de 180 €, ce qui au final ne vous reviendra qu'à un coût mensuel de 7,5 €.

Une fois votre commande passée, le smartphone iPhone 8 reconditionné sera livré gratuitement dans les 24 heures. Signalons également que la carte SIM ne sera facturée que 1 € contre habituellement 10 €. Attention cette offre n'est valable que jusqu'au 21 juin inclus.

Consulter l'offre RED DEAL de RED by SFR



A noter que RED propose ses forfaits seuls, avec les 5 Go à 5 €, 60 Go à 13 €, 100 Go à 15 € et 130 Go à 19 €, tous sans engagement et avec un prix qui n'évoluera pas après un an (sauf si modification du contrat).



Et n'hésitez pas à consulter les autres offres avec le forfait Free 80 Go à 9,99 €, les forfaits mobiles B&You de Bouygues Télcom 5 Go à 4,99 €, 80 Go à 13,99 €, 100 Go à 14,99 € et 120 Go à 18,99 € par mois, Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, et enfin les forfaits Cdiscount dont le 100 Go à 9,99 € par mois.