RED : prix CANON de 20€ pour son forfait internet Fibre (1 mois offert, accès 1Gb/s, appels mobiles illimités)

Très grosse promotion aujourd'hui chez RED qui propose son abonnement internet Fibre ou THD au prix canon de 20 euros par mois , avec un prix qui ne variera pas après un an et une offre sans engagement. De plus, vous disposerez de 1 mois d'abonnement gratuit et de deux options offertes (Débit Plus et Appels illimités vers les mobiles). Cette offre est valable uniquement aujourd'hui 9 juin 2021 donc ne tardez pas !

Vous profiterez ainsi d'un accès à internet via la Fibre avec des débits de jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi, grâce à l'option Débit Plus qui est offerte. Au niveau des appels illimités, ceux-ci sont gratuits vers les fixes mais aussi vers les mobiles avec l'option offerte (facturée 5€ par mois en temps normal).

Vous bénéficiez de base de l’offre TV avec 35 chaînes (uniquement sur tablette ou smartphone), mais vous pourrez éventuellement débourser 3 € de plus chaque mois pour 100 chaînes et/ou acheter le décodeur Connect TV à seulement 19 € au lieu de 60 € en temps normal afin de visionner les chaines directement sur votre téléviseur.

Dernier élément, vous bénéficiez d'un stockage dans le cloud de 10 Go.

Et si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois, avec là aussi 1 mois d'abonnement offert.

Découvrir l'accès Fibre RED à 20 euros par mois avec 1 mois d'abonnement offert, accès Gigabit et appels illimités sur les fixes et mobiles



Concernant la concurrence, vous trouverez de nombreuses offres comme SFR et son forfait Série Limitée SFR Fibre à seulement 10 € par mois, Bouygues Telecom qui propose trois forfaits fibres en promotion à partir de 15,99 € par mois, Orange avec son offre exclu web Livebox Fibre à partir de 22,99 € par mois, Sosh avec la boite Sosh à 15,99 € par mois pendant un an et enfin Free qui propose son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois ou la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an avec jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant !