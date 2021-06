RED propose son forfait internet fibre à seulement 20€ ! (+1 mois offert, +accès 1Gb/s, +appels mobiles)

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de l'offre exceptionnelle de RED sur son accès intrnet fibre proposé à seulement 20 € par mois, avec en prime un mois d'abonnement offert et les options Gibabit et appels illimités offertes. Tout pour basculer !

RED continue de faire mal à la concurrence avec sa dernière baisse de prix concernant son abonnement internet Fibre affiché au prix très agressif de seulement 20 euros par mois, avec un prix qui ne variera pas après un an et une offre sans engagement. Et pour vous convaincre, RED propose en plus 1 mois d'abonnement gratuit et de deux options offertes (Débit Plus pour un accès Gigabit et Appels illimités vers les mobiles). Cette offre est valable jusqu'au 21 juin 2021.

A vous les joies du surf à très haute vitesse avec des débits de jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi, grâce à l'option Débit Plus offerte. Et également à vous les joies du téléphone puisque les appels sont illimités tant vers les fixes que vers les mobiles avec l'option offerte (valeur 5€ par mois). Enfin, n'oubliez pas que vous bénéficiez d'un stockage gratuit dans le cloud de 100 Go !

Et même au niveau de l'offre de télévision vous bénéficiez de base de 35 chaînes mais uniquement sur tablette, ordinateur et smartphone. Pour accéder à 100 chaînes il faudra débourser 3 € de plus, et pour visionner ces chaines depuis votre TV vous pourrez enfin acheter le décodeur Connect TV proposé à seulement 19 € au lieu de 60 €.

Bref une offre très complète proposée à un tarif imbattable.

Et si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois, avec là aussi 1 mois d'abonnement offert.

Vous trouverez également d'autres offres chez la concurrence, comme par exemple chez la maison mère de RED à savoir SFR et son forfait Série Limitée SFR Fibre à seulement 10 € par mois, Bouygues Telecom qui propose trois forfaits fibres en promotion à partir de 15,99 € par mois, Orange avec son offre exclu web Livebox Fibre à partir de 22,99 € par mois, Sosh avec la boite Sosh à 15,99 € par mois pendant un an et enfin Free qui propose son forfait fibre Freebox Revolution à 19,99 € par mois ou la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an avec jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant !