RED propose deux forfaits mobiles 50 Go à 12 € par mois et 100 Go à 15 €

La période est propice aux changements dans le secteur des forfaits mobiles et c'est aujourd'hui RED by SFR qui nous propose deux nouveaux forfaits.

RED propose donc un forfait mobile 100 Go de data à seulement 15 € par mois et un forfait mobile 50 Go à 12 € par mois. Comme d'habitude, ces forfaits sont sans variation de prix dans le temps et sans engagement, la promotion étant valable jusqu'au 30 novembre 2020 pour le premier et jusqu'au 3 décembre pour le second.

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 50 Go ou 100 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

ou de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 8 Go ou 10 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

La carte SIM à 10 € lors de la commande



