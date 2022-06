Forfaits mobiles RED : offre spéciale avec 3 forfaits dont un 80 Go à seulement 9 € par mois !

Hier Bouygues Télécom proposait une offre spéciale B&You FLASH avec 3 forfaits mobiles dont un 80 Go à 8,99 € par mois !

Aujourd'hui RED a réagi en proposant exactement les 3 mêmes forfaits.

Vous trouverez donc 3 forfaits mobiles (4G) :



Ces trois forfaits sont tous sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps, et disponibles jusqu'au 9 juin.

Ils intègrent les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne et différentes quantités de données mobiles à l'étranger (roaming), respectivement pour les 3 forfaits ci-dessus 6 Go, 12 Go et 16 Go.

A noter que ces forfaits sont accessibles en 5G, le forfait 80 Go passe alors à 14 € par mois, et le 160 Go à 19 € par mois.

Les forfaits mobiles RED en promotion



Et du côté de la concurrence signalons les offres de Free Mobile avec son forfait 90 Go à 9,99 € par mois, de Sosh et son forfait 90 Go à 13,99 €, ou Cdiscount et ses 3 forfaits 10 Go, 100 Go et 150 Go à 4,99 €, 7,99 € et 10,99 € sans oublier bien entendu Bouygues Télécom et ses forfaits 5, 80 et 160 Go à 4,99, 8,99 et 13,99 € par mois.