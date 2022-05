Clap de fin pour la redevance TV

La fameuse redevance TV, ou plus formellement la contribution à l'audiovisuel public, va être supprimée dès cette année. " La suppression de cet impôt rendra du pouvoir d'achat à hauteur de 138 euros par an (chiffrage pour la France métropolitaine) à près de 23 millions de foyers redevables ", peut-on lire dans un compte rendu du Conseil des ministres de mercredi.

La mesure fera l'objet d'une disposition du projet de loi de finances rectificative qui sera présenté après les élections législatives de juin prochain, en vue d'une adoption rapide. La suppression de la redevance audiovisuelle entre dans le cadre de mesures pour la protection du pouvoir d'achat des Français.

La contribution à l'audiovisuel public est d'un montant de 138 € en France métropolitaine et de 88 € pour les départements et territoires de l'Outre-Mer. Son prélèvement est actuellement adossé à la taxe d'habitation qui doit elle-même disparaître.

Plus de 3 milliards d'euros par an avec la contribution audiovisuelle

La suppression de la redevance TV était devenue une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron.

Le compte rendu du conseil des ministres évoque une " suppression de manière pérenne dès cette année. […] Le financement de l'audiovisuel public sera assuré dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des médias. "

Par ordre de distribution des recettes, la contribution à l'audiovisuel public concerne France Télévisions, Radio France, Arte, France Médias Monde, TV5 Monde et l'Institut national de l'audiovisuel. Elle rapportait plus de 3 milliards d'euros nets par an.