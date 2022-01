Redkey W12 : l'aspirateur balai laveur autonettoyant à petit prix pour son lancement

Vous recherchez un moyen d'aspirer la poussière, de laver les sols et que même la serpillière se nettoie toute seule ? Le nouveau Redkey W12 est fait pour vous !

Redkey est une entreprise spécialisée dans les solutions de nettoyage domestique simples et efficaces. Elle conçoit des produits de haute qualité à la portée de tous.

Aujourd'hui, présentons le tout nouvel aspirateur balais laveur Redkey W12. Ce dernier permet bien entendu d'aspirer la poussière récupérée dans un bac dédié, mais aussi de laver votre sol en laissant derrière lui un sol sec et propre. Il est doté d'un réservoir d'eau propre d'une capacité de 520 ml et d'un autre de 460 ml pour récupérer les eaux sales. Accompagné de sa batterie de 2600 mAh, il peut fonctionner pendant 45 minutes et prendre en charge en une seule fois une surface d'environ 200 m².

Au niveau de la poignée, on note la présence d'un écran qui permet d'indiquer l'état de la batterie, le niveau de réserves d'eau ou encore s’il y a des blocages. Le Redkey W12 est fourni avec trois rouleaux pour pouvoir les changer régulièrement. Particularité bien pratique de ce modèle, ces derniers s'autonettoient automatiquement en fin de lavage, une fois que le balai est reposé sur sa base.

L'aspirateur est plutôt silencieux, avec 72 db, et ne pèse que 3,8 kg, facilement manipulable même par des enfants. Pour finir, il est facilement démontable et lavable avec un outil adapté pour faciliter l'entretien. Vous pouvez consulter directement l'intégralité des performances sur le site officiel.

Pour son lancement, vous trouverez chez AliExpress l'aspirateur laveur autonettoyant Redkey W12 au prix réduit de seulement 185 € avec la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.



Cerise sur le gâteau pour ce lancement, vous avez la possibilité de gagner de nombreux lots en fonction de votre rapidité à l'acheter :