Redmi 10 : une configuration séduisante à moins de 200 euros

Xiaomi va prochainement lancer une nouvelle offensive sur le marché du smartphone, et cela se fera via le Redmi 10 dont la configuration s'annonce musclée.

Le Redmi 10 fait l'objet de fuites qui nous dévoilent une fiche technique de rêve pour un smartphone vendu à un prix aussi bas.

Dans l'esprit de ses prédécesseurs, le Redmi 10 proposera ainsi un écran LCD de 6,5 pouces Full HD+ en 90 Hz poinçonné avec un capteur photo de 8 MP en façade.

En interne, le Redmi 10 embarquera un SoC Helio G88 de Mediatek intégrant 8 coeurs, dont 2 Cortex-A75 à 2 GHz. Il sera épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tout sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W.

La partie photo s'annonce intéressante avec un capteur principal de 50 MP associé à un ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro ainsi qu'un capteur de profondeur de 2 MP.

Rappelons que le Redmi 10 est un terminal d'entrée de gamme puisqu'il devrait être annoncé au prix de 185$, avec un prix attendu en France situé sous la barre des 200 €.