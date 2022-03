Redmi 10C : lancement du dernier smartphone de chez Xiaomi

Dans le cadre du lancement de l’opération anniversaire d’AliExpress, le nouveau smartphone de la marque Xiaomi, le Redmi 10C, profite d’une belle réduction. Une occasion à ne pas rater le 28 mars à partir de 9h00.

Ce dernier est équipé d’un écran HD de 6,71" avec une résolution de 1650 x 720 pixels et intègre une goutte où se loge une caméra de 5 mégapixels. Le mobile embarque le SoC Snapdragon 680 avec la technologie UFS 2.2 qui offre une mémoire plus rapide et plus performante.

Le smartphone est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go d’espace de stockage qui peut être extensible jusqu’à 1 To. Le Redmi 10C intègre aussi une batterie de 5000 mAh qui offre jusqu’à 190 heures de musique, 29 heures de lecture, 19 heures de vidéo ou encore 11 heures de jeu. De plus, elle est accompagnée d’un chargeur rapide de 18 W.

Du côté de la photographie, vous profitez à l’arrière d’une caméra de 50 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Le mobile est compatible Bluetooth 5.0, NFC, WiFi et 4G. Pour finir, vous profitez d’une prise jack pour écouter votre musique, mais aussi de la radio.

Sur AliExpress, vous trouverez à partir du 28 mars 9h00 le smartphone Xiaomi Redmi 10C 4+64 Go au prix réduit de seulement 130 € avec le code 328FR15 et la version 4+128 Go à 145 € avec le code 328FR22.

Ne tardez pas et mettez dès à présent ce produit dans votre panier pour le jour J afin d'éviter toute rupture de stock, et nous vous conseillons de consulter notre article dédié à AliExpress qui fête ses 12 ans avec des promotions de FOLIE jusqu'à -70% pour découvrir de nombreux autres produits à des prix vraiment cassés.