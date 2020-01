Bon plan : le Redmi 8A à seulement 113 € mais aussi Redmi Note 8 / 8 Pro (-33%), Mi Note 10 / 10 Pro (-24%)

Toujours pas disponible officiellement en France, le smartphone d'entrée de gamme Redmi 8A est cependant disponible dans sa version internationale (français ok) à tout petit prix chez Gearbest, spécialiste du domaine.

Pour rappel, le Redmi 8A possède un écran HD+ (dalle IPS) de 6,22 pouces avec protection Gorilla Glass 5.

Il dispose d'un SoC octocore Snapdragon 439 à 2,0 GHz de Qualcomm associé à 2 ou 3 Go de RAM (LPDDR3), de 32 Go de stockage, d'un capteur de 12 mégapixels à l'arrière (Sony IMX363) et d'un module de 8 mégapixels à l'avant pour l'appareil photo.

Sa batterie est de grosse capacité avec 5000 mAh et, c'est à noter, il supporte la charge rapide de 18 W via un port USB-C.

Entrée de gamme, ce dernier ne propose pas de capteur d'empreintes digitales mais propose tout de même le déverrouillage du visage par IA.

Gearbest propose aujourd'hui le Redmi 8A dans sa version 2 Go de mémoire et 32 Go de stockage à seulement 113 € avec le code GBRMI8A01 et la livraison à moins de 1€. Il s'agit bien entendu de la version internationale (français ok).



Vous trouverez également d'autres promotions chez Redmi avec les Redmi Note 8 et Note 8 Pro :



D'autres smartphones Xiaomi sont également en promotion dont le très haut de gamme, et roi de la photographie, le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.