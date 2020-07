Bon plan : le nouveau Redmi 9A à 87 € mais aussi des promotions chez Poco, Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei...

Xiaomi propose via sa marque Redmi de nombreux smartphones, tous d'excellente qualité d'ailleurs, avec des rapports qualité vs prix très intéressants comme c'est le cas pour le dernier venu à savoir le très récent Redmi 9A.

Pour rappel, ce dernier propose un affichage LCD de 6,53 pouces au ratio 20:9 et en résolution HD+ avec une encoche en forme de goutte d'eau abritant le capteur photo avant de 5 megapixels.

Au niveau Soc, le 9A intègre le nouveau Helio G25 de MediaTek, processeur octocore cadencé à 2 GHz qui offre des performances très honorables, épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire de stockage eMMC. A noter que l'espace de stockage est extensible par l'ajout d'une carte microSD, un bon point.

L'arrière du Redmi 9A permet de découvrir un capteur photo simple de 13 megapixels avec son flash, entrée de gamme oblige. Il dispose toutefois d'une très confortable batterie de 5000 mAh lui assurant une forte autonomie.

Il est également dual SIM, supporte la VoLTE, est compatible WiFi (802.11n) et Bluetooth 5.0, le tout fonctionnant sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et une migration prévue vers le nouveau MIUI 12. Bref, un entrée de gamme comme sait si bien les faire Xiaomi avec un excellent rapport qualité vs prix d'autant plus quand il est proposé en promotion comme aujourd'hui.

C'est en effet Gearbest qui propose un tarif canon sur le Redmi 9A en trois coloris et en version globale (français ok) au tarif réduit de 87 € au lieu de 109 € prix officiel, avec une expédition le 7 août.



Signalons également chez Gearbest d'autres promotions sur la gamme Xiaomi avec ses marques Redmi et Poco (le F2 Pro étant à conseiller !) :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

D'autres smartphones sont également en promotion chez la concurrence :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les meilleures promos du week-end (TV LED, iRobot, drone DJI,...) ou encore 3 forfaits mobiles avec 100 Go de data à partir de 14 € par mois.