Deux nouveaux produits de chez Xiaomi en promo avec le smartphone Redmi A1 et le Mi Band 7 Pro

Xiaomi vient de sortir plusieurs nouveaux produits comme le smartphone Redmi A1 et le bracelet connecté Mi Band 7 Pro. De plus, ces derniers profitent de belles réductions.

Commençons par le smartphone Redmi A1 qui profite d’une belle réduction sur AliExpress.

Ce dernier est doté d’un écran de 6,52 pouces avec une définition de 1600 x 700 pixels. Il est propulsé par le processeur MediaTek Helio A22 avec 2 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. Le mobile prend en charge l’OS Android 12. Le mobile est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi.

Au niveau de la photographie, nous notons à l’arrière une caméra de 8 et 0,3 MP et pour les selfies, un module frontal de 5 mégapixels. De plus, le téléphone portable intègre une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 10 W. Pour finir, il prend en charge la double SIM et les MicroSD.

Sur AliExpress, le smartphone Redmi A1 est au prix de 102 € au lieu de 225 € en activant le coupon et en profitant de la livraison gratuite.





Poursuivons avec le nouveau bracelet connecté Xiaomi Mi Band 7 Pro qui bénéficie également d’une réduction sur AliExpress.

Il intègre un écran tactile incurvé en AMOLED de 1,64 pouce avec une définition de 280 x 456 pixels et une luminosité de 500 nits. Au niveau des capteurs, nous notons la présence d’un accéléromètre 3 axes avec des capteurs gyroscopiques 3 axes, un capteur PPG, un capteur de sommeil, un cardiofréquencemètre, un oxymètre et un capteur de lumière ambiante.

La montre peut vous suivre sur 110 modes sportifs avec une résistance à l’eau de 5 ATM, parfait pour la natation. Pour personnaliser votre bracelet, vous pouvez profiter de 150 design différents à télécharger. La batterie vous fera profiter de la Mi Band 7 Pro pendant 12 jours d’autonomie et il ne vous faudra qu’une heure pour la recharger.

Sur le site d’AliExpress, le nouveau bracelet Xiaomi Mi Band 7 Pro est au prix de 92 € en activant le coupon vendeur !



