Redmi AirDots S : les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi à prix riquiqui

Après les Redmi AirDots dont le prix était déjà très abordable, Xiaomi fait encore très fort niveau tarification avec les Redmi AirDots S.

Ces nouveaux écouteurs sans fil ressemblent furieusement à la première génération en matière de design. Les caractéristiques techniques sont également très similaires avec des haut-parleurs de 7,2 mm, réduction de bruit ambiant par DSP, une connectivité Bluetooth 5.0, une certification IPX4.



L'autonomie annoncée demeure de 4 heures en écoute de musique et de 12 heures avec le boîtier de charge qui embarque une batterie de 300 mAh. Une même surface tactile est proposée. Elle sert à la lecture de musique et pour le lancement de l'assistant vocal comme Google Assistant et Siri.

Les petits changements pour les Redmi AirDots S se situeraient au niveau de l'appairage avec les deux écouteurs connectés au smartphone et non plus avec un écouteur connecté à un autre, un nouveau mode à faible latence pour le jeu.



Les écouteurs pèsent toujours 4,1 g et pour les mêmes dimensions. Ce n'est donc pas à ce niveau que l'ajout du S pour les Redmi AirDots S se justifie. Ils sont annoncés en Chine pour un prix de 99,9 yuans, soit l'équivalent de 13 €.

