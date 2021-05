Redmi Note 10 : le smartphone 5G de Xiaomi dédié aux moyens budgets avec une offre de lancement

Troisième plus gros vendeur de smartphones au monde, Xiaomi affiche clairement ses intentions en voulant attirer de plus en plus de fans de sa marque avec l’arrivée d’un smartphone 5G, le Redmi Note 10, à un prix tout à fait abordable.

Annoncé depuis le 18 mai dernier en France, le Xiaomi Redmi Note 10 compatible avec le réseau mobile 5G est proposé en deux versions sur le Mi Store officiel français du constructeur : modèle 4/64 Go et variante 4/128 Go. Disponible en quatre coloris au choix (argent Chromé, gris Graphite, bleu Crépuscule et vert Aurore), le Redmi Note 10 est vendu à partir de 229,90 euros.

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 10 ?

Le Redmi Note 10 signé Xiaomi est un smartphone équipé d’un écran Dot Display en Full HD+ 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un rapport de contraste 1500:1, un taux de rafraîchissement Adaptive Sync de 90 Hz, un mode de lecture 3.0 et des capteurs de lumière ambiante à 360 degrés. Sous le capot, on retrouve la puissante puce MediaTek Dimensity 700 gravée en 7nm, idéale pour des séances de gaming et des performances toujours plus élevées avec une faible consommation d’énergie.

À propos de ses autres performances, le téléphone embarque une mémoire vive de 4 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh (représentant plus de 2 jours d’autonomie) compatible avec la charge rapide de 18W et le système d’exploitation mobile Android 11 associé à une interface utilisateur MIUI 12. Du côté de la connectivité, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, le Bluetooth, le Wifi, un port USB-C et le NFC sont essentiellement de la partie. Concernant la photo, le Redmi Note 10 5G dispose d’une caméra principale de 48 MP, d’un capteur macro 2 MP pour les gros plans ainsi que d’un capteur de profondeur 2 MP parfait pour les portraits. À l'avant, le smartphone est doté d'un capteur frontal de 8 MP qui est idéal pour les selfies. On remarquera aussi la présence du mode time lapse qui vient compléter les modes préexistants : slow motion, nuit et ralenti.

Pour terminer, le Redmi Note 10 5G est fourni avec un adaptateur, un câble USB Type-C, un outil d'éjection de la carte SIM, un étui de protection, un guide de démarrage rapide et une carte de garantie.

Une offre de lancement pour fêter l’arrivée du Xiaomi Redmi Note 10 5G



À l’occasion de l’arrivée du Xiaomi Redmi Note 10 sur le marché des smartphones, la marque effectue une offre lancement jusqu’au 21 juin 2021. Pour tout achat du téléphone 5G, Xiaomi offre jusqu’à 30 euros remboursés sur une large sélection de produits. Parmi les produits éligibles à l’offre, on peut retrouver des articles issus des univers des objets connectés, de l’informatique, des écouteurs sans fil, des batteries, des chargeurs et bien d’autres encore.

Pour ce faire, il suffit de remplir un formulaire, fournir les preuves d’achat et d’envoyer le tout 30 jours après l’achat. Le remboursement de 30 euros se fera par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines.

Enfin, 400 Mi Points peuvent faire bénéficier de 30 euros de remise sur le Redmi Note 10 5G (check-in pour récupérer 200 Mi Points par jour à partir du 14 mai sous le thème 3ème anniversaire Xiaomi France).

Rappel des deux modèles du Xiaomi Redmi Note 10 5G



Disponible sur la boutique en ligne du Mi Store français de Xiaomi, le Redmi Note 10 5G est proposé en deux modèles :

4 Go de mémoire vive (RAM) et 64 Go de mémoire interne (ROM) : 229,90 €

4 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de mémoire interne (ROM) : 269,90 €

Et pour rappel, les coloris proposés sont : argent Chromé, gris Graphite, bleu Crépuscule et vert Aurore.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G vous intéresse ? Si c’est le cas, il suffit juste de cliquer sur ce lien pour l'acheter sur le site officiel de Xiaomi France.