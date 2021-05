Le Redmi Note 10 5G disponible dès aujourd'hui en France, mais Xiaomi CASSE son prix sur AliExpress !

Xiaomi lance officiellement aujourd'hui en France son dernier né, le smartphone Redmi Note 10 5G, qui devrait en intéresser plus d'un avec son excellent rapport qualité vs prix.

Annoncé officiellement par Xiaomi début mai 2021, le Redmi Note 10 5G arrive aujourd'hui en France chez de nombreux e-commerçants.

Ce nouveau modèle constitue une incursion de la marque Redmi dans le domaine des smartphones 5G à petit prix.

Ce smartphone présente un affichage DotDisplay de 6,5 pouces à une définition FHD+ (2220 x 1080 pixels) avec un rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. Il intègre un SoC Dimensity 700 de MediaTek qui lui apporte la fameuse compatibilité 5G (sub-6 GHz).

Comme de nombreux smartphones Redmi, il dispose d'une grosse batterie de 5000 mAh permettant une confortable autonomie, et avec support de la charge rapide 18W. Au niveau des connectivités on retrouve les classiques WiFi et Bluetooth 5.1, et sur le côté se trouve un lecteur d’empreintes digitales.

A l'arrière, le bloc photo comprend un module principal 48 megapixels f/1,79, un capteur macro de 2 megapixels et un capteur de profondeur 2 megapixels pour effet bokeh. A l'avant, le module pour selfie est logé dans un poinçon central et propose un capteur de 8 megapixels. Le smartphone est équipé du mode time lapse, une nouveauté qui vient compléter les modes préexistants : slow motion, nuit et ralenti.

Le Redmi Note 10 5G est disponible en trois coloris : Argent Célestiel, Blanc Glacial et Noir Cosmique.

Le Redmi Note 10 5G est disponible aujourd’hui, 18 mai, en version 4+64 Go au prix de 229,90 € chez Darty, Boulanger, LDLC, Materiel.net, Mi.com, Mi Store, Bouygues Telecom, Welcom, Orange, Générale de téléphone, Sosh, SFR, Red-by-SFR, Free, EI Telecom, Fnac, Électro Dépôt, Conforama, Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Intermarché, Système U, Cdiscount, Rueducommerce et en version 4+128 Go au prix de 269,90 € chez LDLC, Materiel.net, Bouygues Télécom, Mi.com, Mi Store et Bouyguestelecom.fr.

Signalons enfin que pour l’achat d’un Redmi Note 10 5G, jusqu’à 30 € sont remboursés sur une large sélection de produits Xiaomi éligibles du 18/05/2021 au 21/06/2021 inclus, plus de détails sur cette offre ici.



Mais la bonne affaire du jour est que le Redmi Note 10 5G peut aussi être trouvé pour largement moins cher à seulement 135 € la version 4+64 Go avec le code AEETE15 au lieu de 229,90 € en version globale (français ok) chez AliExpress dans la boutique officielle de Xiaomi avec la livraison gratuite. Et de même vous trouverez la version 4+128 Go au prix réduit de 153 € avec le code AEETE15 au lieu de 269,90 € ! Une sacrée différence de prix surtout qu'il s'agit de produits vendus directement par Xiaomi ;-)