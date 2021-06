Redmi Note 10 5G 128 Go en promotion pour le dernier né de Xiaomi qui veut s'imposer sur le marché

Xiaomi compte bien s'imposer avec son dernier-né le smartphone Redmi Note 10 5G, proposé déjà de base à un tarif agressif, et encore plus aujourd'hui en promotion.

Présenté officiellement le 18 mai dernier en France par Xiaomi à 229,90 € (64 Go) et 269,90 € (128 Go), le Redmi Note 10 5G a pour ambition de s'imposer comme le fer de lance de Xiaomi dans cette gamme de prix. Vous pourrez le trouver aujourd'hui en promotion dans sa version 128 Go à seulement 220 € au lieu de 269,90 € avec le code E158744118 et la livraison gratuite en 7 à 9 jours.

Pour rappel, le Redmi Note 10 propose un écran Dot Display de 6,5 pouces en définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un rapport de contraste de 1500:1, un taux de rafraîchissement Adaptive Sync de 90 Hz, un mode de lecture 3.0 et des capteurs de lumière ambiante à 360 degrés. Il intègre un Soc MediaTek Dimensity 700 gravé en 7nm, alliant puissance et faible consommation d’énergie, et est épaulé par 4 Go de RAM, de 64 à 128 Go de stockage.

La batterie de 5000 mAh permettra plus de 2 jours d’autonomie, et est compatible avec la charge rapide de 18W. Au niveau connectivité, un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, le Bluetooth, le Wifi, un port USB-C et le NFC sont de la partie. Au niveau photographie, on trouvera une caméra principale de 48 MP, un capteur macro 2 MP pour les gros plans ainsi qu’un capteur de profondeur 2 MP pour les portraits, et à l'avant un capteur frontal de 8 MP pour les selfies. Il exploite le système d’exploitation mobile Android 11 associé à une interface utilisateur MIUI 12.

Gshopper nous propose aujourd'hui un prix canon avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 Go à seulement 220 € au lieu de 269,90 € avec le code E158744118 et la livraison gratuite en 7 à 9 jours.



