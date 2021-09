Redmi Note 10 Pro : 0 € pour le smartphone ! Découvrez l'ÉNORME bon plan !!!

Le stock de Redmi Note 10 Pro est souvent en rupture et il est donc difficile de se le procurer. Mais RED by SFR le propose à un prix défiant toute concurrence avec un de ses forfaits mobiles.

SFR relance son RED Deal avec un bon plan qui peut vite disparaitre vu le succès de sa dernière opération. Pour faire simple, vous pouvez avoir le smartphone Redmi Note 10 Pro au prix de 0 € avec un forfait mobile à 15 € par mois pendant 24 mois.

Pour rappel, le smartphone est équipé d’un affichage de 6,67 pouces avec un écran AMOLED avec une définition 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. De plus, le Redmi Note 10 Pro embarque un SoC Snapdragon 732G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

À l’arrière, il propose un quadruple capteur photo avec un module principal de 108 mégapixels, et trois autres modules de 8, 5 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 5020 mAh est compatible avec la charge rapide 33 Watts.

Le smartphone est très intéressant, mais le forfait mobile aussi pour 15 € par mois avec un engagement de 24 mois, vous bénéficiez de 100 Go d’internet (13 Go à l’étranger), Appels, SMS / MMS illimités vers les mobiles et fixes en France et sur les fixes de 52 destinations.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec forfait mobile à 15 € par mois

D’autres forfaits mobiles chez RED by SFR sont aussi disponibles. Vous avez donc le choix entre un forfait mobile proposant 130 Go de données mobiles à 19 € par mois, un plus intéressant forfait mobile 100 Go à 15 € par mois et un forfait 70 Go à 13 € mais aussi pour les petits budgets un forfait 5 Go à 5 €.